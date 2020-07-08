Назван диагноз продюсера Бари Алибасова

Москва, 8 июля. Сын знаменитого российского музыканта и продюсера Бари Алибасова рассказал, какой диагноз медики поставили его отцу. Родственник звезды отечественной эстрады также поделился прогнозом врачей.

Известно, что Бари Алибасов был переведен на лечение в психиатрическую клинику. До того, как поступить туда, продюсера спасли от смерти медики из наркологической клиники в Сокольниках. В главной наркологии столицы тело Алибасова «полностью почистили», однако необратимые нарушения коры головного мозга излечить не удалось, объясняет сын продюсера. В результате врачи диагностировали корсаковский психоз.

Данная болезнь обыкновенно возникает на почве злоупотребления спиртным. Она характеризуется расстройством памяти и обычно развивается у лиц, которые часто употребляют различные суррогаты алкоголя. При корсаковском психозе возможна частичная амнезия, характерны параличи и атрофия мышц. Отмечается снижение интеллекта.

Врачи, лечащие Алибасова, отметили, что продюсеру необходима госпитализация в психиатрическую клинику. При этом вероятность того, что мозг музыканта придет в норму, крайне мала, отмечает его сын.

«Вероятность того, что у него сознание придет в норму — 2%», — цитирует Алибасова-младшего Пятый канал.

Алибасов пробудет в клинике до 1 августа. После его должны перевести на реабилитацию в Калининград. Она может занять около 2 лет.

Напомним, ранее сын Алибасова объяснил, что квартира, в которой жила знаменитость, будет сдана на длительный срок, чтобы у семьи продюсера были деньги на оплату его лечения. Также средства на поддержание больного были выделены и группой «На-На».