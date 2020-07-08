СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»

Киев, 8 июля. Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве гражданина, который якобы являлся куратором руководителей Донецкой Народной Республики (ДНР). Фамилию мужчины в СБУ не озвучили.

«Служба безопасности задержала в Киеве гражданина К., который в течение 2014 — 2020 годов осуществлял функции одного из «кураторов» руководителей так называемой ДНР по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СБУ, мужчина является гражданином Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Создание террористической группы или организации». Обвинение ему, по заявлению СБУ, будет предъявлено в ближайшее время.

К сообщению СБУ прикреплена запись телефонных разговоров обвиняемого с якобы россиянами, которые ранее были объявлены в розыск по делу о катастрофе малайзийского МН17.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев объявил о проведении так называемой «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей регулярно нарушаются Киевом.