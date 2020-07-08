Ирина Шейк восхитила подписчиков своими ягодицами

Москва, 8 июля. Модель Ирина Шейк опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой внимательные подписчики, несмотря на ракурс, смогли найти ее ягодицы. Почти все комментаторы остались восхищены увиденным.

На снимке модель позирует в черном белье от Intimissimi. Судя по влажным волосам и отсутствию макияжа, фотография была сделана вскоре после душа. Тем не менее, подписчики нашли модель невероятно привлекательной даже в таком облике.

Хотя модель фотографировала свое лицо и грудь, в кадр попали ее ягодицы, отразившиеся в зеркале за спиной. Комментаторы пришли в восторг, назвав Шейк «красавицей», а ее облик – «естественным». Пост собрал почти полмиллиона лайков от восторженной аудитории.

В начале мая прошлого года модель рассталась с голливудским актером Брэдли Купером после четырех лет отношений. По данным СМИ, причиной разрыва стал роман актера с певицей Леди Гагой, с которой они исполнили главные роли в фильме «Звезда родилась». Чувства на экране выглядели настолько правдоподобно, что в их реальность поверили многие поклонники.

Разрыв актера и российской модели расстроил русскоязычных поклонников. В результате в соцсети Instagram начался масштабный флешмоб. Его участники писали на странице Леди Гаги комментарии с просьбой оставить Купера в покое и называли певицу разлучницей. Брэдли Купер начал встречаться с Ириной Шейк в апреле 2015 года. Весной 2017 года у пары родилась дочь Лея.