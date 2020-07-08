Нюша вместе с мужем приняла участие в откровенной фотосессии

Москва, 8 июля. Российская певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, опубликовала в своем Instagram необычное видео, сделанное во время очередной фотосессии. В съемке также принял участие супруг исполнительницы Игорь Сивов.

Видео было размещено в блоге Нюши в понедельник. На кадрах певица позирует для фотографа в различной одежде. Ее образ дополняется то кожаным пиджаком, то длинным тренчем. При этом как позы, так и наряды певицы бывают достаточно откровенными. Позже к Нюше присоединяется супруг. Пара также делает несколько совместных снимков. Стоит отметить, что супруги женаты уже три года и воспитывают дочь по имени Симба.

В комментариях под видео многие подписчики отметили, что певица выглядит хорошо. Другие высказали мнение, что исполнительница все чаще публикует фотографии в откровенных нарядах.

«Красавица», «Необыкновенные», «Скоро без трусов будет фотки выкладывать. Развратной становится», — прокомментировали фанаты Нюши.

Некоторые также отметили, что на снимках с бывшим бойфрендом Егором Кридом Нюша выглядит моложе, «как 18-летняя». Однако на фотографиях с мужем Нюша больше походит на «40-летнюю тетю», считают фанаты.

Напомним, ранее Нюша опубликовала совместное фото с коллегой и бывшим молодым человеком Егором Кридом. Поклонники замужней звезды отметили, что она расположилась очень близко к экс-возлюбленному.

Фотография с бывшим участником Black Star появилась в Instagram-аккаунте Нюши после совместного выступления. Артисты приняли участие в онлайн-концерте, организованном платформой Okko, спев дуэтом новый хит под названием Mr. и Mrs. Smith.