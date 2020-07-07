Погребинский предрек полную отмену «нормандского формата» из-за действий Киева

Москва, 7 июля. «Нормандский формат» в скором времени перестанет существовать из-за стремления Киева сорвать выполнение Минских соглашений. Об этом заявил политолог Михаил Погребинский.

Политолог оценил поездку в Берлин министра реинтеграции Алексея Резникова и главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Он отметила, что представители Киева могут и дальше заявлять об удачно прошедших переговорах и возможности скорого созыва «нормандской четверки». Однако на самом деле подобные заявления весьма далеки от истины.

Политолог отметил, что абсолютно всем уже ясно, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни его команда не собираются выполнять Минские соглашения. Москва же, по словам Погребинского, использует поведение киевских властей.

«Раз есть такое предложение, то оно сформулировано Москвой не для того, чтобы Киев его выполнил — Москва прекрасно понимает, что Киев этого не сделает. Это некий шаг для демонстрации, прежде всего, французам и немцам, что Москва как бы перешла некую красную линию того, что дальше морочить голову Москве просто не удастся», — заявил политолог.

Эксперт резюмировал, что РФ таким способом подталкивает Германию и Францию надавить на Украину, чтобы Киев исполнил свои обязательства по Минским соглашениям. В том случае, если этого не произойдет, минский процесс будет окончательно сорван, а ответственность за прекращение «нормандского формата» будет лежать на Киеве, резюмировал политолог.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев объявил о проведении так называемой «антитеррористической операции» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей регулярно нарушаются Киевом.

В минувший понедельник глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что Киев подготовил пять вариантов действий в Париже по решению вопросов в Донбассе.

По его словам, в Киеве есть две группы политиков, которые отдельно работают с «минским процессом» и с «нормандским процессом». Данилов сообщил, что пять сценариев действий Украины относительно того, как будут вести себя оппоненты, были разработаны перед встречей во Франции. Будет ли применен любой другой из пяти вариантов — зависит от того, каким образом будет развиваться ситуация.