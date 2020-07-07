Боня показала в Instagram сложное упражнение для ягодиц

Москва, 7 июля. Российская телеведущая, звезда «Дома-2» Виктория Боня в Instagram показала, как она работает над совершенствованием своего тела. Звезда выложила видео, на котором она в спортивном зале делает специальное упражнение для прокачки мышц бедер и ягодиц.

«Это новое упражнение, раньше не делала его и должна сказать на следующий день все горело!! Жестко! Попробуйте обязательно!» — подписала видео Виктория Боня.

Известно, что данное упражнение называется «Румынской тягой». Эксперты отмечают, что при неправильном выполнении оно достаточно травмоопасно. Тем не менее, подобные нагрузки способны эффективно нагрузить поясницу, ягодицы и бедра. Многие подписчики обратили внимание, что Боня выполняет столь сложное упражнение без нареканий и с идеальной техникой.

«Техника супер, спина прямо, прогиб в пояснице, идеально для супер тренера, приятно видеть, когда выполняется все так идеально», — пишет один из подписчиков.

Напомним, до этого Боня пожаловалась на неустроенную личную жизнь. Рассказывать публике о новых романах она перестала после расставания с бизнесменом Пьером Андюраном.