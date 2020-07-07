Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» похвасталась перед фанатами новой грудью

Москва, 7 июля. Экс-участница скандальной передачи «Дом-2» Марина Мексика сделала операцию по увеличению груди и продемонстрировала результат своим подписчикам в Instagram.

Она рассказала, что давно мечтала установить себе новые импланты. Несмотря на карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, она отправилась в Турцию, где ей провели пластическую операцию. По словам Мексики, она три года назад обращалась к пластическому хирургу, чтобы тот «улучшил» ее грудь. Однако та быстро потеряла форму, и звезде понадобилась новая операция.

Результаты операции Мексика опубликовала на своей странице в Instagram. По ее словам, теперь у нее новая форма груди, новый объем и размер.

Сейчас Мексика находится под круглосуточным наблюдением медиков. Ее ждет этап реабилитации и восстановления, затем она сможет улететь домой.

Напомним, что весной предположения о пластике груди опровергла другая бывшая участница «Дом-2» Ольга Бузова. Исполнительница призналась в хирургическом вмешательстве, только на ноге. Она решила избавиться от выпирающей косточки на ступне не только из-за эстетических соображений, но и потому, что это создавало для нее дискомфорт и даже доставляло физическую боль. В итоге косточку спилили медики.

А в декабре прошлого года операцию по удалению силиконовых имплантантов перенесла телеведущая Лера Кудрявцева. Теперь она уже не может похвастаться своими пышными формами. При этом Кудрявцева уверяет, что нравится своему мужу еще больше.