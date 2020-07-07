Ученые искусственно воспроизвели взрыв сверхновой в лаборатории

Москва, 7 июля. Ученые создали в лабораторных условиях экстремально сильное магнитное поле, чтобы продемонстрировать, как ударные волны в нем вытягиваются в одном направлении. Эксперимент объясняет несферическую форму остатков сверхновых.

Как сообщает Astrophysical Journal, ранее считалось, что ударные волны, вызванные взрывом сверхновой звезды, распространяются на расстояния тысяч световых лет равномерно во всех направлениях, то есть сферически симмметрично. Однако наблюдения показали, что фронт распространения ударных волн бочкообразен, то есть вытянут вдоль одной из осей.

Ни одна из выдвинутых учеными гипотез, объясняющих такое явление, не была доказана.

Одну из гипотез решили научно обосновать астрофизики из Политехнической школы Парижа под руководством Пола Мейби. Им помогали коллеги из Оксфорда, Германии и Франции.

Им удалось с помощью мощных импульсных лазеров практически воспроизвести этот астрофизический феномен в уменьшенном масштабе в Лаборатории интенсивных лазеров (LULI) Политехнической школы Парижа. Эксперимент подтвердил, что осесимметричная форма остатков сверхновых связана с действием магнитного поля, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ученые Лидского и Калифорнийского университетов в Сан-Диего (США) пришли к выводу, скорость изменения магнитного поля нашей планеты может оказаться в 10 раз больше предполагаемой.

Исследователи объединили данные об изменениях магнитного поля планеты за последние 100 тысяч лет с моделью генерации поля. В результате ученые выявили связь быстрых изменений и локального ослабления магнитного поля, что говорит о сдвигах в период изменения полярности или смещения оси диполя далеко от географических полюсов.