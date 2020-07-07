Жуков честно рассказал о причинах распада группы «Руки Вверх»

Москва, 7 июля. Певец Сергей Жуков признался в эфире телеканала «Россия-1», что группа «Руки Вверх» уже никогда не будет выступать вместе. Кроме того, музыкант честно рассказал о причинах распада коллектива.

Алексей Потехин покинул группу в 2006 году, после чего «Руки Вверх» официально перестали существовать.

По словам Жукова, главной причиной распада группы стало то, что с Потехиным он проводил времени больше, чем со своей семьей.

«С утра до вечера мы были вместе. Из-за этого мы друг друга съели. Мы уже не могли друг другу дать ничего больше. И я считаю это нормально. Нормально, когда люди говорят — все, уже мы устали друг от друга», — сообщил артист.

По словам Жукова, общение с Потехиным он продолжает, но о возрождении группы речь идти не может.

«Я это сравниваю с тем, что женщине предлагают снова начать общаться с мужем, с которым она развелась 10 лет назад. Ну, пообщайся с ним неделю, классно же будет, народ так хочет этого. Это же невозможно взять старое и снова повторить это искусственно», — отметил музыкант.

Ранее Жуков рассказал о происшествии, которое чуть было не стоило ему и другим участникам коллектива жизни. Одна из поклонниц пыталась убить музыкантов с помощью отравленных сладостей.

По словам музыканта, незнакомая девушка угостила его и других участников группы «персиками» со сгущенным молоком внутри. Это сладость из теста, которая также красится и обваливается в сахаре. От смерти их уберегла счастливая случайность. Сергей Жуков решил сходить в душ, пока закипает чайник, и взять с собой записку от поклонницы. Там было написано: «Сережа, пока ты будешь читать это письмо, яд будет уже идти по твоему телу».