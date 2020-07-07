Адвокат Ефремова частично признал, что актер был за рулем

Москва, 7 июля. Защита актера Михаила Ефремова, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, частично признала, что в момент аварии артист действительно находился за рулем. Ранее адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер не виноват в аварии.

В интервью для телеканала «Россия-1» Пашаев пояснил, что защита не планирует затягивать рассмотрение дела. По его версии, материалы будут переданы в суд уже на следующей неделе. При этом юрист обратил внимание, что на сегодняшний день известно лишь, что в аварии была задействована машина актера.

«Сам же Михаил Ефремов был абсолютно пьян и ничего не помнит. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной», — сказал Пашаев.

Он также намекнул, что у него имеются доказательства того, что за рулем автомобиля мог находиться не Ефремов, а кто-то другой. Более подробную информацию Пашаев разглашать отказался.

Напомним, 8 июня Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На сегодняшний день многие общественные деятели заявили, что артист должен понести наказание по всей строгости закона. Так, например, журналист и публицист Анатолий Вассерман заявил, что вина Ефремова куда серьезнее, чем совершение одного громкого ДТП со смертельным исходом.