В Госдепе США заявили, что Вашингтон сократил число носителей ядерного оружия

Вашингтон, 7 июля. США сократили число развернутых носителей стратегического ядерного оружия на 10 морских ракет и три бомбардировщика. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

По данным ведомства, в настоящее время США обладают 398 межконтинентальными ракетами Minuteman-3, 47 тяжелыми бомбардировщиками B-2A и B-52H, а также 210 баллистическими морскими ракетами Trident-2.

За минувший год число носителей стратегического ядерного оружия США уменьшилось на 10 ракет Trident-2 и три бомбардировщика B-52H.

Подобные меры были приняты Вашингтоном не в качестве жеста доброй воли, а из-за договора СНВ-3, вступившего в силу в 2011 году. Согласно данному документу, согласившиеся выполнять его условия страны должны сократить свои арсеналы так, чтобы общее количество межконтинентальных ракет и ядерных боезарядов на субмаринах не превышало 700. Также подписанты могут обладать 1550 боеголовок и 800 неразвернутыми пусковыми установками.

На данный момент США постепенно разрывают все соглашения, связанные с контролем вооружений. Вполне возможно, что не будет продлен и СНВ-3, так как ранее Вашингтон отказался даже от участия в Договоре по открытому небу (ДОН). При этом российская сторона отмечала, что Москва не собирается уговаривать США не отказываться от ДОН.