Дети Белоусова получили результаты ДНК-тестов на отцовство

Москва, 7 июля. Дети скончавшегося в 1997 году певца Евгения Белоусова Кристина и Роман получили результаты ДНК-тестов на отцовство.

С момента смерти Евгения Белоусова прошло 23 года. При жизни певец признал только двоих детей: Кристину от Елены Худик и Романа от Оксаной Шидловской. При этом поклонники исполнителя были уверены, что он ошибается: слишком непохожими были Кристина и Роман.

Сам же исполнитель не сомневался, что они его дети. Когда Кристина и Роман были еще маленькими, Белоусов познакомил их друг с другом. Сейчас они мало общаются, передает Пятый канал.

Чтобы доказать родство с Белоусовым, Кристина и Роман решились на ДНК-тест в эфире одного из популярных ток-шоу. Согласно результатам анализа, с вероятностью 99,62% у Кристины и Романа есть один общий родитель. Это удовлетворило наследников Белоусова.

Отметим, ранее участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов прошел ДНК-тест на отцовство после того, как его помощница Леся Сазыкина заявила, что родила внебрачного сына от поп-звезды. Экспертиза подтвердила, что исполнитель не является отцом мальчика.

По словам юриста музыканта, Григорьев-Апполонов намерен подать иск к Сазыкиной в связи с ущербом чести, достоинства и деловой репутации певца. «Иванушка» хочет получить компенсацию в миллион рублей. По словам адвоката, заявившая о внебрачном ребенке помощница артиста является «злостной аферисткой».