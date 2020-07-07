Алибасов-младший рассказал о пожизненной невменяемости отца

Москва, 7 июля. Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова во время пресс-конференции рассказал о длительной реабилитации, которая предстоит звезде. Бари Каримович будет направлен в клинику, расположенную в Калининграде.

По мнению сына знаменитости, Алибасова спаивали против его воли. Оценивавшие печень продюсера медики пришли к выводу, что он должен был постоянно пить на протяжении как минимум последних двух лет. Последние пять дней музыкант провел под капельницами, однако скоро Алибасов отправится на лечение в другой город.

«Отец будет проходить психотерапевтическую реабилитацию в Калининграде. Ее приблизительная стоимость — 350 тысяч рублей», – сообщил наследник шоумена.

Также Алибасов-младший рассказал, что реабилитация займет не менее двух лет. Квартира, в которой жила знаменитость, будет сдана на длительный срок, чтобы у семьи продюсера были деньги на оплату его лечения. Также средства на поддержание больного были выделены и группой «На-На».

Однако рассчитывать на скорую поправку звезды пока не приходится, считает сын Алибасова. Судя по всему, организм продюсера получил слишком серьезные повреждения из-за алкоголя.

«Он невменько на всю жизнь с вероятностью 90%», – подвел итог родственник.

Согласно предположениям Алибасова-младшего, отца намеренно пытались отравить. Как сообщалось ранее, актриса Ольга Шукшина ответила на столь серьезны обвинения.