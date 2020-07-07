Кедми высказался о разрушении США собственных основ

Вашингтон, 7 июля. Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми прокомментировал продолжающиеся в Соединенных Штатах беспорядки, сопровождаемые сносом памятников. По мнению специалиста, США рискуют исчезнуть в обозримом будущем.

Кедми считает, что на данный момент американское общество полностью утратило контроль над здравым смыслом. Эта страна обладает достаточно короткой историей, однако и ее она стремится уничтожить. Как заметил эксперт, если американцы откажутся от Вашингтона, Рузвельта и Марка Твена, то от них почти ничего не останется.

«Они не понимают, что они разрушают основу государства. Культура, история – это цивилизация, на основе которой стоит любая страна», — заметил специалист.

Если Америка продолжит идти по выбранному пути, то ее просто не станет, без культуры, литературы и кино. Вашингтону предстоит отказаться и от Голливуда, так как он также изначально был «расистским». После всего этого останется лишь Джордж Флойд, который становится олицетворением протестов и погромов.

Как заметил эксперт, наркоманы и бандиты ничего не создают, поэтому у них нет ценности. Не черные рабы создали США, их промышленность, науку и культуру. Если Америка откажется от своей истории и белого населения, достаточно скоро страна превратится в Зимбабве.

Однако ситуация усугубляется не только откровенно деструктивной расовой повесткой, заразившей американцев, но и другими причинами. Как сообщалось ранее, вымирание среднего класса в США грозит стране катастрофой.