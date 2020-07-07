Захарова заявила о крахе свободы слова в США

Москва, 7 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на исчезновение в США такого понятия, как свобода слова. Американское руководство накладывает запреты на слова и произведения искусства, которые еще недавно считались нормой.

По словам дипломата, на данный момент мир может наблюдать крушение колосса в виде Соединенных Штатов. На протяжении долгого времени США формировали и предлагали планете в качестве образца свободное общество, однако сейчас очевидно, что оно потерпело неудачу.

«Мы увидели крушение колосса<...> Им только предстоит заново начать дорогу к самим себе, в том числе в сфере свободы СМИ, свободы слова, защиты прав журналистов», — отметила Захарова.

Сейчас за океаном просто отсутствует понимание того, что такое свобода слова. По ее словам, это проявляется практически во всем. В настоящее время мы можем наблюдать, как накладываются запреты практически на все. Фильмы, выражения и книги, которые ранее не вызывали сомнений у американцев, сейчас попадают под запрет. Происходит также снос памятников, которые еще недавно являлись олицетворением Америки.

Захарова также добавила, что американский кризис представляет опасность и для других стран. В настоящее время США обладают огромной информационной и финансовой мощью, поэтому потрясения там могут повлиять на глобальную медиасферу.

Стоит отметить, что США также продвигают собственную повестку защиты прав меньшинств не только с помощью денег и СМИ, но и с помощью социальных сетей. Так, ранее Захарова назвала Facebook средством продвижения неприкрытой политической цензуры США во всем мире.