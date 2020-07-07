Дандыкин назвал целью прибытия кораблей НАТО в Черное море «поддержку» Украины

Министерство обороны во главе с Сергеем Шойгу и российский флот всегда внимательно следят за морями нашей страны и не допустят провокаций со стороны входящих в них иностранных кораблей. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

Так собеседник ФАН прокомментировал сообщение Национального центра управления обороной РФ о том, что в акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО: плавучая база снабжения ВМС Греции «Алиакмон», корабль итальянских ВМС «Гаэта» и испанский тральщик «Тамбре». В свою очередь, Черноморский флот оперативно взял под наблюдение суда Североатлантического альянса.

«Почему к нам были посланы именно эти, далеко не самые грозные корабли? Очевидно, их «старшие товарищи» были заняты, — считает военный эксперт. — Вообще, я думаю, это достаточно символичный поход, цель которого — выразить солидарность американцам и англичанам: дескать, не только они одни бороздят внутренние воды России».

Отставной капитан отметил занятное совпадение: оказывается, «заплыв» кораблей НАТО совпал с окончанием празднования дня военно-морского флота Украины, на котором прозвучало много резонансных и даже воинственных речей — в том числе со стороны президента Владимира Зеленского. Дандыкин сделал предположение, что, послав свои суденышки к украинским берегам, Североатлантический альянс таким образом выразил поддержку Киеву.

«Вот увидите, украинцы еще скажут что-нибудь в духе того, что, мол, «весь прогрессивный мир за нас» или «НАТО не даст нам пропасть», — смеется военный эксперт. — Возможно, что они даже проведут с этим отрядом совместные учения — не зря же в составе натовской флотилии есть тральщик».

Собеседник ФАН добавил, что несмотря на скудные силы Альянса, Черноморский флот, как это и полагается, устроит за ними наблюдение с привлечением как надводных кораблей, так и субмарин. Также будут задействованы авиация и силы береговой охраны.