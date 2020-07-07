Женева, 7 июля. Эпидемия коронавирусной инфекции еще не достигла своего пика. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии», — заявил он.

Глава ВОЗ также добавил, что за минувшие два дня было зафиксировано более 400 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 11,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 537 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 694 тысяч случаев, 10 тысяч человек скончались. Почти 463 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.