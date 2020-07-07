Сестра бывшего мужа Аллегровой рассказала, как певица разрушила брак

Москва, 7 июля. Певица Ирина Аллегрова ранее была замужем за танцором Игорем Капустой. Окружающие считали брачный союз «одним из самых эффектных», однако чувства свои сохранить не смогли. Сестра танцора Галина Капуста назвала причины, которые привели к расставанию.

Отношения начались в начале 90-х годов, когда будущий супруг был танцором на выступлениях певицы. В тот момент у него была другая девушка, но звезду это не остановило, она добилась своего.

К браку с Аллегровой семья танцора отнеслась нормально. Однако Игорь Капуста стал меняться, решил бросить свою профессию, которую ранее называл призванием. Его сестра отметила, что он стал перенимать повадки жены, что явно не радовало близких.

По словам родственницы, муж певицы занялся строительством дома, став, по сути, прорабом. В нем исполнительница живет и сейчас. Сестра отмечают, что Аллегрова часто была на гастролях, но не стала делать мужа своим директором, чтобы иметь возможность часто с ним видеться.

Капуста отметила, что на семейной жизни негативно отразилась и высокая популярность певицы.

«Она поднималась вверх, а его опускала вниз. Они стали неравными в социальном плане. Он очень хотел заниматься балетом, но она выкинула его из шоу-бизнеса. Если бы она не сделала этого, быть может, они бы и были вместе. На ней звездная болезнь очень плохо сказалась», — выразила мнение родственница.

Далее, по словам сестры, Аллегрова стала прилюдно унижать супруга, намекая на свой статус и его положение.

Помимо этого, певица часто возвращалась домой в нетрезвом виде, долго этого муж терпеть уже не мог, рассказала Галина Капуста.

«Плюс он не мог спать с пьяной женщиной, а она часто приходила навеселе домой, устраивая ночные гулянки. Ей было не до Игоря», — сказала родственница.

По мнению сестры танцора, без ее брата исполнительница могла и не добиться высот, ведь тогда она черпала вдохновение и силу из любви к супругу.

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