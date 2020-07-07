Разработанные МВД изменения затронут водительские права и ПТС

Москва, 7 июля. МВД РФ разработало изменения в нормативные акты, которые регулируют вопросы регистрации автотранспорта.

Ведомство предлагает «дополнить бланк водительского удостоверения надписями PERMIS DE CONDUIRE и DRIVING LICENCE», сообщает радио Sputnik.

Документ также уточняет перечень сведений, которые вносятся в форму свидетельства о регистрации транспорта и ПТС, а также в образец водительского удостоверения.

«В соответствии с проектом приказа, в свидетельство о регистрации транспортного средства должны быть внесены сведения о мощности его двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок. В документе уточняется перечень сведений, вносимых в графу «Особые отметки» паспорта транспортного средства», – говорится в сообщении МВД.

Изменения вступят в силу с 1 ноября 2020 года. Сейчас инициатива проходит процедуру оценки.

Отметим, ранее глава госкомпании «Автодор» сообщил, что скоростной лимит на российских платных трассах может вырасти с текущих 130 до 150 км/ч. Изменения могут коснуться платной трассы М11 «Нева», соединяющей Москву и Петербург, а также магистрали М4 «Дон», ведущей из столицы в ряд крупных городов на юге страны, передавал RT.

Кроме того, о перспективах повышения скоростного лимита до 150 км/ч уже говорили в рамках обсуждения Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Как заявил в конце июня глава Минтранса Евгений Дитрих, скорость на этой магистрали может быть увеличена с согласованных 130 до 150 км/ч.