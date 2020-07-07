Эпидемиолог и хирург поспорили о необходимости носить перчатки из-за COVID-19

Санкт-Петербург, 7 июля. Ношение масок и тем более перчаток необходимо лишь в местах массового скопления людей. На природе или в офисах, где на большой площади собирается небольшое количество людей, они не обязательны. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» заявил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины первого МГМУ им. И. М. Сеченова Николай Брико.

Он обратил внимание на гостя студии медиацентра «Патриот» — заместителя председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Егорова, который принял участие в эфире в защитной маске и перчатках.

«Я вижу, вот коллега в перчатках сидит и в маске. Это, наверное, демонстрация перед экраном телевизора. Перчатки совершенно не нужны, они лишние, они вредные, ношение их в таких местах не обязательно. В жаркую погоду ношение перчаток приведет еще к аллергическим заболеваниям, дерматитам и так далее», — сказал Брико.

Александр Егоров объяснился, сославшись на профессиональную привычку носить перчатки и маску.

«Я хирург-онколог с 35-летним стажем и привык по 5-6 часов носить перчатки. Поэтому мне не составляет неудобства носить их постоянно», — улыбнулся депутат.

«Значит, у вас хорошие здоровые руки. Хотя, говорят, у хирургов, которые носят перчатки и моют руки по несколько раз в день, это большая проблема. Особенно использование кожных антисептиков. Поэтому, если есть возможность, особенно в тех местах, где перчатки не нужны, лучше их не надевать. И маски на свежем воздухе тоже не нужны», — подчеркнул эксперт.

По словам эпидемиолога, COVID-19 — это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, поэтому в качестве профилактики заболевания он посоветовал чаще мыть руки и обрабатывать их соответствующими дезинфицирующими средствами.