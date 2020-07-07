Возобновлению строительства «Северного потока — 2» может помешать нерест трески

Москва, 7 июля. Нерест трески может задержать возобновление строительства «Северного потока — 2» в водах Дании, считают аналитики инвесткомпании «Атон».

Днем ранее Дания выдала обновленное разрешение на прокладку газопровода: разрешено использование судов с якорным позиционированием. К работе по укладке труб можно будет вернуться не ранее 3 августа, когда завершается период апелляции по этому решению, передавал RT.

По мнению экспертов, сроки возобновления строительства газопровода могут вновь отложиться.

«Еще одно препятствие создает нерест трески в июле и августе, когда любые строительные работы в зоне нереста запрещены, в результате чего возобновление строительства может быть отложено», — цитирует аналитиков РИА Новости.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также некоторые страны Евросоюза выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть европейских государств поддерживают реализацию российского проекта, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.

Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя решение Дании в эфире Медиагруппы «Патриот», заявил, что проект «СП-2» будет реализован. По словам сенатора, американцы пытаются надавить на Евросоюз и заставить его покупать американский сжиженный газ, но европейцы в любом случае выберут более качественный и выгодный им российский газ.