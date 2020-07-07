Таролог Саона рассказала подробности о романе Арзамасовой и Авербуха

Москва, 7 июля. Таролог Саона, комментируя роман молодой актрисы Лизы Арзамасовой и экс-фигуриста Ильи Авербуха, отметила, что между ними царит любовь и взаимопонимание.

«Карты говорят, что между ними есть любовь и взаимопонимание. Лиза ждала такого мужчину, чтобы он был гораздо старше нее, властный, ответственный, чтобы она была за ним, как за каменной стеной», — пояснила таролог.

Саона добавила, что Арзамасова с самого детства была «была развита в мышлении, не хотела начинать отношения с мужчинами моложе себя». Таролог считает, что актриса и бывший фигурист будут вместе долго, их отношения могут привести к свадьбе. Об этом пишет «Пятый канал».

«Мы можем увидеть свадьбу. В планах у них оно есть. Он, как мужчина, живет ею, дышит ею. От этих отношений будем ждать брака», — резюмировала таролог Саона.

Ранее стало известно, что 25-летняя звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова встречается с продюсером, бывшим фигуристом Ильей Авербухом, который старше нее на 22 года. Факт отношений подтвердил сам Авербух, который в 2007 году развелся с прежней супругой Ириной Лобачевой.