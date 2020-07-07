Водная диета: худеем быстро и легко

Уже наступившее лето еще не повод отступать от попыток похудеть. Чтобы подготовиться к скорому походу на пляж, предлагаем весьма эффективную и недолгую водную диету. Суть ее проста — каждый человек подбирает себе оптимальное количество дней и самостоятельно выбирает меню, в которое включается много воды.

Диета на воде: основные правила для эффективного похудения

Тем, кто решил сбросить лишний вес таким способом, придется на время изменить свои привычки, чтобы не навредить организму. Любая диета — это стресс, поэтому себе необходимо помочь. Тогда похудение пройдет гладко и быстро.

В первую очередь при соблюдении водной диеты нужно отказаться от интенсивных занятий спортом. Если вы уже несколько лет бегаете по утрам или через день ходите в спортзал, то эти тренировки можно заменить на йогу или медитацию. Такие занятия помогут снять раздражение от недостатка пищи и облегчат стресс.

Отказываться от таких напитков, как кофе, чай или соки, совсем не обязательно. Но их потребление на время соблюдения диеты лучше сделать минимальным. Лучше заменить их опять же на воду комнатной температуры. Она помогает похудеть быстрее, чем прохладные напитки. А вот алкоголь лучше вовсе исключить, поскольку он усиливает нагрузку на сердце и затормаживает обмен веществ в организме.

Перед голоданием посоветуйтесь со своим врачом. Не каждому диеты будут полезны. Специалист расскажет все о возможных противопоказаниях, а также может назначить витамины, которые восполнят все запасы полезных веществ в организме.

Также нужно рассчитать оптимальный объем потребляемой жидкости. Организм каждого по-своему уникален, поэтому для идеальных подсчетов нужно разделить свой вес на 20. Такая несложная формула даст понять, сколько литров воды вам необходимо выпивать в день.

Как похудеть на воде: подбираем варианты

У этого вида похудения есть несколько вариантов. Каждый может выбрать для себя оптимальный. Главное, чтобы диета не мешала работать, ухаживать за детьми и не отнимала все силы. Иначе такой способ сбросить лишний вес превратится в настоящую пытку и навредит здоровью.

В трехдневном варианте полностью исключается какая-либо пища. Поэтому на протяжении этого времени готовьтесь «питаться» исключительно водой. Зато этот метод поможет быстро восстановить форму после праздников или гастрономического тура.

В пятидневном варианте меню более разнообразное. В него можно включить бобовые, орехи, фрукты, кисло-молочные продукты, грибы и овощи. Главное, чтобы общее количество потребляемых калорий в день не превышало отметки в 1200. При этом важно не забывать пить много воды. Только в этом случае можно достичь желаемого эффекта.

При соблюдении семидневной диеты можно употреблять такие же продукты, как в пятидневном варианте. Однако про поздние ужины и тем более про ночные перекусы напрочь забудьте. Здесь для успешного и эффективного избавления от лишнего веса нужно выпивать по 2-3 литра воды в день и строго придерживаться всех правил.

Десятидневный водный режим тоже весьма прост — это две пятидневные диеты. Меню и количество потребляемой воды остаются такими же.

Плюсы и минусы водного голодания

У любой диеты могут быть свои противопоказания, которые надо изучать первым делом. В нашем случае подобный метод похудения можно назвать довольно экстремальным, поэтому он не подходит людям, страдающим пищевым расстройством, мигренью или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эта диета абсолютно противопоказана беременным и кормящим грудью девушкам, а также несовершеннолетним.

Если же противопоказаний нет, то можно смело приступать к борьбе с надоевшими лишними килограммами. При соблюдении всех правил за определенный период времени такая диета позволит сбросить до восьми килограммов.