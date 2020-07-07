Бузова приобрела в свою элитную квартиру итальянский диван за 2,5 миллиона рублей

Москва, 7 июля. Певица и телеведущая Ольга Бузова приобрела диван за 2,5 миллиона рублей.

Диван станет элементом интерьера в новой московской квартире Бузовой, которую она приобрела в 2019 году. Певица не один год арендовала апартаменты в Москве, однако позднее ей удалось накопить на новую квартиру, стоимость которой составляет 120 миллионов рублей. Квартира расположена на Мосфильмовской улице на западе Москвы.

По словам певицы, интерьер для новой квартиры будет приобретаться за счет рекламодателей. К настоящему моменту в распоряжении Ольги появился элитный итальянский диван за 2,5 миллиона рублей, а также двуспальная кровать стоимостью в один миллион рублей.

Кроме того, Бузова планирует приобрести навесную люстру за 1,2 миллиона рублей. Напольные светильники обойдутся в 300 тысяч рублей. Отделка и интерьер квартиры обойдутся Бузовой в 30 миллионов рублей.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет. Первое место второй год подряд занял спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Бузова заняла вторую строчку рейтинга. По данным издания, ее заработок составляет 2,7 млн долларов.

Позднее мама телеведущей Ирина Бузова прокомментировала солидные заработки дочери. Она подчеркнула, что хоть Ольга и постоянно в работе, но к достоверности размера дохода теледивы мама относится скептически.