Порошенко и депутат Верещук устроили разборку из-за поздравления Путина

Киев, 7 июля. Экс-президент Украины Петр Порошенко и депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Ирина Верещук устроили словесную потасовку в эфире передачи на канале ICTV. Вместо обсуждения реальных проблем Украины два политика спорили, поздравлял ли Порошенко президента РФ Владимира Путина с Днем России в 2014 году.

Видимо, отстаивая интересы избирателей, Верещук поставила в вину Порошенко поздравление лидера РФ. Бывший президент несколько раз переспросил оппонента, желая убедиться, что со слухом у него все в порядке. Парламентарий подтвердила сказанное.

Дождавшись рекламной паузы, Порошенко мужественно подошел к депутату и обвинил ее во лжи. Парламентарий продемонстрировала ему новость, где было сказано, что все-таки поздравлял. Не ожидавший такого Петр Порошенко применил самое «грозное оружие» — обвинил Верещук в «распространении российской пропаганды».

Бурные и бессмысленные дебаты потом подхватили украинские политики, «зарядившись эфиром». Депутат от фракции Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев попытался поддержать своего соратника. Его высказывание сложно уложить в рамки здравого смысла.

«История со специфическим депутатом от «Слуги народа» Верещук и ее упреками Порошенко в результате доказала только одно: «измена» прошлых лет происходила из Москвы, также, как и главные ее источники-распространители — «зрадофилы», — выразил мнение политик.

Стоит отметить, что члены партии Владимира Зеленского любят выяснять отношения, чем жестче, тем лучше. В декабре 2019 года они устроили драку прямо в Верховной Раде, сообщал «Царьград».