Фанаты заподозрили Нюшу в сатанизме

Москва, 7 июля. Певица Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом Нюша, появилась на фотосессии с кулоном в виде перевернутого креста. Активисты православного движения заподозрили артистку в сатанизме и желании устроить провокацию.

На своей странице в Instagram Нюша опубликовала кадры с фотоссессии. На видео можно заметить, что на шее девушки висит украшение в виде перевернутого креста. В Telegram-канале движения «Сорок Сороков» напомнили, что данный символ используют сатанисты.

«Певица Нюша устроила провокацию. Либо она — сатанистка», — комментируют неоднозначное украшение артистки в движении «Сорок Сороков».

Общественники не исключили, что таким образом артистка захотела привлечь к себе внимание, так как ее уже начали забывать, передает «Царьград».

«Эта деятельница шоу-бизнеса, которая особо никому уже не интересна, не знает как привлечь к себе внимание», — отметили они.

Днем ранее был опубликован топ-7 самых «горячих» фотографий российских знаменитостей в бикини. Первое место заняла Анастасия Решетова — жена певца Тимати. Она смело надела этот вид купальника, родив ребенка меньше года назад.

На второй строчке рейтинга расположилась жена Джигана — Оксана Самойлова, успевшая уже родить четверых детей. Она также любит носить бикини. В топ вошла и Нюша, в прошлом году она очаровала поклонников, опубликовав фото в леопардовом купальнике.