Москва, 7 июля. Российский производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» расширяет экспортные поставки и постепенно захватывает рынок Литвы. На данный момент одна пятая всех приобретаемых республикой зерноуборочных машин производятся этой компанией.

Пока западные политики и командование НАТО рассуждают о возможном вторжении России в Прибалтику, Москва занимается экономической оккупацией Литвы. Россия и ранее являлась крупнейшим торговым партнером прибалтийских стран, однако сейчас номенклатура поставок российской продукции расширяется.

У многих уже давно сложилась впечатление, что Россия является «сырьевой державой», которая способна поставлять в Европу сугубо энергоносители. Но отечественная промышленность постоянно развивается, что позволяет создавать о отправлять за рубеж сложную и современную технику, которая востребована в Литве.

Прибалтийская республика действительно заинтересована в приобретении отечественных машин. Дело в том, что сельское хозяйство играет большую роль в экономике страны, а большую часть сельхозугодий Латвии занимают мелкие фермерские хозяйства. Большим спросом у фермеров пользуются небольшие комбайны, мощность двигателей которых достигает 150-250 лошадиных сил. Именно в этой нише «Ростсельмашу» и удалось себя проявить.

«В объеме поставляемых в Литву новых зерноуборочных машин доля компании составляет 21%», — заявил один из представителей компании.

Несмотря на крепнущие торговые отношения между странами, Латвия продолжает проводить весьма агрессивную русофобскую политику. Как сообщалось ранее, республика запретила вещание семи российских телеканалов.