Выплаты и льготы в России в 2020 году: кто получит 12 тысяч и в 28,5 тысячи рублей

Некоторые категории российских граждан: пенсионеры, семьи с детьми, военные, а также самозанятые и индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на дополнительные выплаты уже в августе 2020 года.

Выплата в 12 тысяч рублей для самозанятых

Выплата размером в 1 МРОТ (12130 рублей) предназначена для россиян, зарегистрированных в качестве самозанятых и получивших право на льготный режим налогообложения. Таким гражданам в виде льготы предоставляется возврат части НДФЛ за прошлый год и налоговый капитал в 1 МРОТ для уплаты подоходного налога в 2020 году.

Распространить льготный налоговый режим для самозанятых на все российские регионы и выдать таким гражданам налоговый капитал распорядился президент России Владимир Путин. Это мера поддержки граждан на фоне кризисных явлений в экономике в связи с ограничительными мероприятиями из-за пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом.

Кто получит налоговый капитал

На эту выплату могут рассчитывать все самозанятые, начиная с 16 лет (а не с 18-ти, как раньше), в том числе работающие пенсионеры. Однако для пенсионеров тут действует несколько условий. Они должны быть официально зарегистрированы как самозанятые или индивидуальные предприниматели и платить соответствующие отчисления в Пенсионный фонд.

Для других категорий работающих пенсионеров такая выплата не предусмотрена, не проводится им и плановая индексация до тех пор, пока они не завершат трудовую деятельность (после этого индексация проводится за все пропущенные годы). Однако для работающих пенсионеров в августе предусмотрен специальный перерасчет.

Перерасчет в августе

Ежегодный перерасчет пенсий работающим пенсионерам как правило проводится в августе. В среднем пенсии работающих пенсионеров повышаются на 300 рублей. Перерасчет проводится на основании накопленных пенсионных баллов за предыдущий расчетный период, всего можно задействовать три таких балла. Один пенсионный балл сегодня составляет 93 рубля, соответственно, прибавка получается небольшая.

Именно поэтому многие работающие пенсионеры не оформляются официально, рассчитывая на плановую индексацию для неработающих получателей пенсий по старости, которая, естественно, выше.

Такая практика заставляет ежегодно поднимать вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была заморожена в 2016 году. Возвращение индексаций, по мнению инициаторов такого закона, позволит значительному числу работающих пенсионеров выйти из тени, что приведет к наполнению Пенсионного фонда и благотворно скажется на экономике.

Однако на фоне кризисных явлений правительство пока не готово выделять огромные суммы на индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Какие еще выплаты ждут пенсионеров в 2020 году, читайте в материалах Федерального агентства новостей.

Кто получит выплату в 28,5 тысяч рублей

Такую сумму после соответствующего заявления в органы соцзащиты могут получить жены военнослужащих срочной службы, если они беременны на сроке более 180 дней. Тем, кто рассчитывает на эту выплату, нужно соблюсти несколько условий. Брак с военнослужащим по призыву должен быть зарегистрирован официально, а у женщины на руках должны быть документы из женской консультации, подтверждающие беременность.

О других дополнительных выплатах военнослужащим и членам их семей, а также о финансовой помощи семьям с детьми и другим категориям граждан читайте в материалах Федерального агентства новостей.