Ордуханян объяснил, как Пэрис Хилтон и Канье Уэст стали частью политической жизни США

Предвыборная гонка в США превращается в цирк — именно так политолог-американист Рафаэль Ордуханян прокомментировал новости о планах Канье Уэста и Пэрис Хилтон баллотироваться в президенты. Как звезды шоу-бизнеса стали частью политической жизни Штатов и куда все это приведет Вашингтон? Ответы — в материале Федерального агентства новостей.

Скандально известная американская актриса Пэрис Хилтон заявила о желании стать президентом США. «Предвыборную кампанию» светская львица уже начала в своем Instagram-аккаунте, публикуя записи с тегом #ParisForPresident. Насколько серьезны политические амбиции Хилтон, пока не ясно, — о них она заявила спустя сутки после того, как американский рэпер Канье Уэст собрался идти в президенты США. Свою поддержку исполнителю уже успел выразить основатель SpaceX Илон Маск.

Американист Рафаэль Ордуханян считает, что предвыборная гонка в США выходит за рамки политики.

«Она превращается в цирк, а я не специалист по цирку. Вам нужно позвонить специалистам по шоу-бизнесу. Это уже вне политики, это уже ментальные сдвиги <…> Америка сейчас проходит через свою цветную революцию, и делает она это в самом хорошем голливудском стиле», — сказал Рафаэль Ордуханян в комментарии ФАН.

Американист объяснил, как Пэрис Хилтон и Канье Уэст стали частью политической жизни США — а она, по мнению эксперта, находится сейчас на крайне низком уровне.

«Сейчас в Америке происходит вакханалия безнравственности, вакханалия непрофессионализма на всех уровнях власти. Происходит полный паралич власти. Америка сейчас влезла в то, что она постоянно готовила другим странам. Началось это с бомбардировок Сербии — от вседозволенности, — и сейчас мы видим все этапы деградации общества. Поэтому если завтра там Микки-Маус станет президентом, я не удивлюсь. Это тоже будет совершенно нормально и в духе Америки. Уровень политической жизни настолько низкий, что Канье Уэст — это вообще интеллектуал скоро будет», — отметил Ордуханян.

Политолог считает, что нынешние события в политической жизни США могут привести к печальным последствиям.

«Весь мир почувствует последствия этого падения. А Америка, судя по всему, абсолютно неуклонно несется в эту пропасть на всех парах», — резюмировал специалист.

Напомним, в США продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В некоторых городах митинги перерастают в погромы и массовые беспорядки.