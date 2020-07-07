Юрист Соловьев ответил, может ли Ефремов получить условный срок за смертельное ДТП

Обязанность адвоката – использовать все возможные способы для защиты своего доверителя, однако и здесь у каждого человека есть свои моральные границы. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, объявившего, что он собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП. По его словам, он долго уговаривал Ефремова не признавать вину, и похоже, что добился в этом успеха. Напомним, ранее актер снял и выложил в Сеть видео, на котором сознавался в содеянном и попросил прощения у семьи сбитого им водителя. Очевидно, теперь он будет все отрицать.

«Вся эта вытащенная на публику «возня» является частью агрессивной адвокатской тактики, которую избрал Пашаев, — убежден Соловьев. — Он намеренно работает исключительно с публичной стороной этого дела, поскольку с юридической точки зрения тут и так уже все понятно: есть результаты медицинского освидетельствования Ефремова, показавшие алкогольное и наркотическое опьянения. Только одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, что человек, севший за руль в подобном состоянии — это потенциальный убийца».

По словам юриста, «в стратегии защиты адвоката Ефремова есть ряд подводных камней»: так, мера пресечения, которую суд применил к артисту (домашний арест), стала возможной лишь потому, что тот свою вину признал — следовательно, отказавшись от своих первых показаний, актер легко может отправиться прямо в тюрьму.

«Ну и второй момент заключается в том, что он начинает себя непоследовательно вести: вчера он думал, что был виновен, а сегодня – уже нет, — заметил эксперт. — Раньше, значит, он рвал на себе волосы и хотел возместить ущерб, а теперь встает в позу и все отрицает? Честно говоря, с правовой точки зрения это начинает быть похожим на некий странный аукцион».

Собеседник ФАН убежден, что Ефремов должен был, как и прежде, деятельно раскаиваться в содеянном.

«Нужно было выдерживать единую позицию, которая в данном случае оказалась бы еще и более человеческой, — считает Соловьев. — Надо было говорить: «да, я был пьян, я виноват, и я готов заглаживать, насколько это возможно, причиненный мною ущерб».

По словам юриста, обе стороны конфликта — и обвиняемый, и потерпевшие — стали заложниками «баталий» своих адвокатов, пытающихся выяснить, кто из них двоих круче.

«Если их будут вот так из стороны в сторону кидать, то ни Ефремов не осознает до конца тяжести совершенного им преступления, ни семья убитого не получит полагающегося ей морального удовлетворения, — убежден эксперт. — Да и люди, которые за всем этим наблюдают, решат, что можно натворить столько бед и после этого сомневаться в собственной причастности к ним».

Собеседник ФАН также прокомментировал слухи о том, что артист может в итоге получить условный срок — по его словам, такой вариант развития событий действительно возможен.

«Да, я в это верю, поскольку законодательство однозначно говорит о том, что совершенный им поступок – это причинение смерти по неосторожности, — заявил Соловьев. — Конечно, место имело умышленное нарушение правил дорожного движения, однако убийство произошло непреднамеренно. А за такую категорию преступлений при условии признания вины (я это подчеркиваю!), а также помощи следствию и возмещении ущерба, суд вполне может назначить и условное наказание — от 5 до 12 лет».

Напомним, ранее интеллектуал и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что Михаил Ефремов за свое преступление должен понести как можно более строгое наказание. По его словам, тот виновен не только в самом происшествии, но и в создании «предпосылок к нему», ведь к тому моменту, когда актер сел за руль, он был уже настолько невменяем, что даже не понимал, что находится на дороге.