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Юрист Соловьев ответил, может ли Ефремов получить условный срок за смертельное ДТП

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Юрист Соловьев ответил, может ли Ефремов получить условный срок за смертельное ДТП

Обязанность адвоката – использовать все возможные способы для защиты своего доверителя, однако и здесь у каждого человека есть свои моральные границы. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, объявившего, что он собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП. По его словам, он долго уговаривал Ефремова не признавать вину, и похоже, что добился в этом успеха. Напомним, ранее актер снял и выложил в Сеть видео, на котором сознавался в содеянном и попросил прощения у семьи сбитого им водителя. Очевидно, теперь он будет все отрицать.

«Вся эта вытащенная на публику «возня» является частью агрессивной адвокатской тактики, которую избрал Пашаев, — убежден Соловьев. — Он намеренно работает исключительно с публичной стороной этого дела, поскольку с юридической точки зрения тут и так уже все понятно: есть результаты медицинского освидетельствования Ефремова, показавшие алкогольное и наркотическое опьянения. Только одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, что человек, севший за руль в подобном состоянии — это потенциальный убийца».

По словам юриста, «в стратегии защиты адвоката Ефремова есть ряд подводных камней»: так, мера пресечения, которую суд применил к артисту (домашний арест), стала возможной лишь потому, что тот свою вину признал — следовательно, отказавшись от своих первых показаний, актер легко может отправиться прямо в тюрьму.

«Ну и второй момент заключается в том, что он начинает себя непоследовательно вести: вчера он думал, что был виновен, а сегодня – уже нет, — заметил эксперт. — Раньше, значит, он рвал на себе волосы и хотел возместить ущерб, а теперь встает в позу и все отрицает? Честно говоря, с правовой точки зрения это начинает быть похожим на некий странный аукцион».

Юрист Соловьев ответил, может ли Ефремов получить условный срок за смертельное ДТП

Собеседник ФАН убежден, что Ефремов должен был, как и прежде, деятельно раскаиваться в содеянном.

«Нужно было выдерживать единую позицию, которая в данном случае оказалась бы еще и более человеческой, — считает Соловьев. — Надо было говорить: «да, я был пьян, я виноват, и я готов заглаживать, насколько это возможно, причиненный мною ущерб».

По  словам юриста, обе стороны конфликта — и обвиняемый, и потерпевшие — стали заложниками «баталий» своих адвокатов, пытающихся выяснить, кто из них двоих круче.

«Если их будут вот так из стороны в сторону кидать, то ни Ефремов не осознает до конца тяжести совершенного им преступления, ни семья убитого не получит полагающегося ей морального удовлетворения, — убежден эксперт. — Да и люди, которые за всем этим наблюдают, решат, что можно натворить столько бед и после этого сомневаться в собственной причастности к ним».

Собеседник ФАН также прокомментировал слухи о том, что артист может в итоге получить условный срок — по его словам, такой вариант развития событий действительно возможен.

«Да, я в это верю, поскольку законодательство однозначно говорит о том, что совершенный им поступок – это причинение смерти по неосторожности, — заявил Соловьев. — Конечно, место имело умышленное нарушение правил дорожного движения, однако убийство произошло непреднамеренно. А за такую категорию преступлений при условии признания вины (я это подчеркиваю!), а также помощи следствию и возмещении ущерба, суд вполне может назначить и условное наказание — от 5 до 12 лет».

Напомним, ранее интеллектуал и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что Михаил Ефремов за свое преступление должен понести как можно более строгое наказание. По его словам, тот виновен не только в самом происшествии, но и в создании «предпосылок к нему», ведь к тому моменту, когда актер сел за руль, он был уже настолько невменяем, что даже не понимал, что находится на дороге.

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