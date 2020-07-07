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ПФР дал советы готовящимся к пенсии россиянам

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ПФР дал советы готовящимся к пенсии россиянам

Москва, 7 июля. Жителям РФ, готовящимся к выходу на пенсию, в Пенсионном фонде посоветовали заблаговременно подготовить все необходимые документы. Это позволит специалистам вовремя завершить проверку.

Перед начислением пенсии сотрудники ПФР проверяют, правильно ли оформлены все документы, оценивают достоверность сведений, указанных в них. Поэтому всем, кто имеет право на оформление страховой пенсии в ближайшие годы, рекомендуют подготовить документы заранее. В ПФР при этом напомнили, что заявление на назначение пенсии можно подавать не ранее чем за месяц до даты возникновения права, передает «Экономика сегодня».

Тем, кто предоставил в ПФР документы заблаговременно, пенсия может быть назначена сразу после возникновения права на нее.

ПФР дал советы готовящимся к пенсии россиянам

Ранее во вторник сообщалось, что российским пенсионерам могут начать выплачивать дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно. Предложение на рассмотрение Госдумы внесли депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.

Проект закона предполагает, что россияне старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты сверх установленных пенсий. Сейчас прибавку к пенсии получают граждане старшего поколения, достигшие 80 лет. 

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Источник: Экономика сегодня
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