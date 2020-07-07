ПФР дал советы готовящимся к пенсии россиянам

Москва, 7 июля. Жителям РФ, готовящимся к выходу на пенсию, в Пенсионном фонде посоветовали заблаговременно подготовить все необходимые документы. Это позволит специалистам вовремя завершить проверку.

Перед начислением пенсии сотрудники ПФР проверяют, правильно ли оформлены все документы, оценивают достоверность сведений, указанных в них. Поэтому всем, кто имеет право на оформление страховой пенсии в ближайшие годы, рекомендуют подготовить документы заранее. В ПФР при этом напомнили, что заявление на назначение пенсии можно подавать не ранее чем за месяц до даты возникновения права, передает «Экономика сегодня».

Тем, кто предоставил в ПФР документы заблаговременно, пенсия может быть назначена сразу после возникновения права на нее.

Ранее во вторник сообщалось, что российским пенсионерам могут начать выплачивать дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно. Предложение на рассмотрение Госдумы внесли депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.

Проект закона предполагает, что россияне старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты сверх установленных пенсий. Сейчас прибавку к пенсии получают граждане старшего поколения, достигшие 80 лет.