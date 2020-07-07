Жорин пояснил, должна ли бывшая жена Глушакова отчитываться за траты денег из алиментов

Москва, 7 июля. Адвокат Сергей Жорин заявил, что Дарья Глушакова не обязана отчитываться перед своим бывшим мужем Денисом Глушаковым за деньги, которые она будет тратить из числа полученных алиментов.

Известный российский юрист дал Федеральному агентству новостей пояснения по поводу исполнения решений суда по громкому делу о разводе и разделе имущества между полузащитником грозненского «Ахмата» и его экс-супругой.

«Основные все моменты данного дела закончились, — отметил Жорин. — Она должна будет тратить деньги в интересах детей. И отчитываться перед Глушаковым не должна. Дарья и раньше тратила [деньги] в интересах детей. И сейчас тратит».

По словам защитника интересов Глушаковой, данный вопрос исследовался в ходе судебного разбирательства при назначении алиментов и суд запрашивал все необходимые документы.

«Все документально предоставлялось, все это, конечно, учитывалось, — сказал собеседник ФАН. — Он (Глушаков. — Прим. ФАН) может говорить что угодно. Другое дело, что любое его заявление должно быть доказано».

Судом было установлено, что все поступаемые Дарье деньги тратятся ею целевым образом. Хотя, как пояснил Жорин, представители второй стороны и говорили, что это слишком большие деньги.

«В итоге, повторюсь, нами были представлены все чеки, обозначены все расходы и обоснована целесообразность той суммы, которая была присуждена», — заключил адвокат.

Ранее Сергей Жорин заявил, что главная проблема футболиста, до переезда в Грозный являвшегося капитаном московского «Спартака», в том, что у него были плохие советчики.