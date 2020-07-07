Победитель «Маски» и экс-солист MBAND Цой 10 лет скрывал жену и детей

Москва, 7 июля. Бывший солист поп-группы MBAND и победитель шоу «Маска» Анатолий Цой скрывал в течение многих лет жену и детей.

Экс-солиста популярной группы MBAND всегда считали ловеласом, однако он, оказывается, остепенился еще десять лет назад. Его супругу зовут Ольга Ким. Как выяснили журналисты, Анатолий Цой на протяжении последних лет вел двойную жизнь: для публики он был убежденным холостяком, а дома — мужем и отцом.

Шесть лет назад артист попал в продюсерский центр к Константину Меладзе. Тогда группа MBAND как раз-таки начала формироваться. Участники коллектива представали перед публикой в образе молодых сердцеедов, поэтому Цоя попросили не распространяться о своей семье. О настоящем положении дел знали только близкие друзья исполнителя.

В мае этого года сообщалось, что Анатолий Цой предложил замужней певице Нюше переспать с ним. Чтобы склонить исполнительницу к измене, он позвонил ей в практически в полночь. Это произошло в рамках выпуска популярного YouTube-шоу Comment Out с ведущим Владимиром Маркони.