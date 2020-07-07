Украина столкнулась с серьезными проблемами после перекрытия Северо-Крымского канала

Киев, 7 июля. Украинские фермеры рассказали об ужасающих последствиях перекрытия Киевом Северо-Крымского канала.

Новое руководство Украины в 2014 году приняло решение закрыть Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала вода из Днепра. Российские власти не оставили без внимания эту проблему и активно начали разрабатывать план по оснащению Крыма водой. Сейчас на полуострове хоть и нет прежних объемов воды, однако острой нехватки крымчане не ощущают.

Как оказалось, желание украинской стороны навредить полуострову обернулось для самого Киева серозными проблемами. Председатель фермерского хозяйства «Аделаида» Сергей Рыбалко в интервью изданию «Голос UA» заявил, что разрушительные действия Киева фактически хоронят аграрный бизнес Украины.

«В последние годы государственные структуры на Украине подняли цены на воду в 14 раз. В 2019 году 30-процентное повышение цены на воду привело к тому, что количество потребленной воды в Херсонской области сократилось на 25%», — сказал Рыбалко.

Более того, украинским фермерам пришлось прекратить работы по взращиванию кукурузы, сои и других культур, нуждающихся в обильном поливании. При этом если бизнес лишается возможности получать прибыль, то и государственный бюджет недополучает поступления из-за сокращения налогооблагаемой базы.