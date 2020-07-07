Отрицавший пандемию COVID-19 президент Бразилии заразился коронавирусом

Бразилиа, 7 июля. Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на COVID-19 показал положительный результат, передает агентство Reuters.

Болсонару уже начал лечение гидроксихлорохином и азитромицином, сейчас он чувствует себя нормально. Ранее бразильский президент рассказывал, что, хотя температура тела повысилась до 38 градусов, его «легкие чисты».

Бразилия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19 за все время. В стране зафиксировано более 1,6 млн случаев заражения, из них более миллиона человек выздоровели, 65 тысяч — умерли, передавал RT.

Быстрое распространение инфекции по стране связывают с поведением самого президента, который активно отрицал пандемию коронавируса. В марте, когда пандемия набирала обороты, Болсонару обвинил СМИ в тиражировании информации о коронавирусе, а также раскритиковал губернаторов, запрещающих массовые мероприятия, ограничивают работу общественного транспорта и т. д.

Высказывания Болсонару не пришлись по душе большинству бразильских политиков. Глава Сената Дави Алколумбре заявил, что страна нуждается в «серьезном и ответственном лидере, который заботиться о здоровье граждан». Верховный суд Бразилии также не поддержал позицию президента.

Чуть позже сообщалось, что руководство микроблога Twitter удалило несколько постов Болсонару, в которых он выразил свое скептическое отношение к карантину на фоне пандемии коронавируса.