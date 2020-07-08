Идеолог партии «За правду» Казаков: Империя должна расширяться

Недавно образованная партия «За правду», во главе которой стоит писатель Захар Прилепин, настаивает на необходимости провести в России референдумы о присоединении к ней Донецкой и Луганской народных республик, а также Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Об этом говорится в ее программе, опубликованной накануне.

Я считаю, что патриоты в Донбассе, а также в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье должны знать, что в нашей стране есть, по крайней мере, одна политическая сила, которая считает их Россией без каких бы то ни было предварительных условий и невзирая на обстоятельства.

В программе партии дословно говорится, что присоединение к России должно произойти после референдума в республиках. Причем референдумы о присоединении к РФ должны быть проведены во всех республиках, где их не было.

Мне кажется, что это очень важно, особенно учитывая, что по происхождению наша партия в большой степени сама из Донбасса. Я знаю, насколько для людей там важно любое заявление такого рода, прозвучавшее в России, любая позиция, тем более — официальная. В тяжелейших обстоятельствах, в которых люди живут уже много лет, кто-то начинает сомневаться в том, что Россия ждет их. Поэтому важно каждое такое заявление, в том числе — от нашей партии, а мы теперь уже официально федеральная партия, участвующая в выборах.

Важно это и для России, потому что это — тот вектор развития, от которого мы не имеем права отказаться в том числе по эгоистическим соображениям. Дело в том, что патриотизм — это не «любовь к Родине». Патриотизм — это безусловная любовь к Родине, без условий из серии «пусть она что-то даст мне, а тогда я ей».

В Донбассе, где на протяжении стольких лет люди проливают кровь за Россию, а не только говорят об этом, это все знают и хорошо понимают. Это — наши братья, и отказаться от них исходя из того, что у нас пропадут хамон и пармезан, во-первых — неприлично и пошло, а во-вторых — это антигосударственная политика.

В нашей программе написано: «Империя должна расширяться». И это — аксиома!

Автор — первый заместитель председателя и главный идеолог партии «За правду».