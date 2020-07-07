Вокалистка Little Big рассказала о собственном способе избавления от лишнего веса

Москва, 7 июля. Известная российская певица и участница коллектива Little Big Софья Таюрская рассказала подписчикам, как она избавилась от лишнего веса и пришла в форму без изнуряющих диет.

Звезда призналась, что ранее ее фигура была далеко не такой же совершенной, как сейчас. На старых фотографиях певицу достаточно сложно узнать, ведь тогда ее вес колебался в районе 70 килограммов. Однако затем исполнительнице удалось быстро взять себя в руки.

По словам Таюрской, она никогда не любила придерживаться определенной диеты. Однако она нашла способ сбросить вес, не переходя сугубо на фрукты и овощи. Сейчас знаменитость потребляет здоровую пищу небольшими порциями, что позволяет ей контролировать свой вес. Однако все немного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

«Чтобы быть в форме, мне нужно постоянно себя контролировать. Это труд!», — подчеркнула артистка.

Певица всегда понимает, что она ест, когда и в каком количестве. Девушка держит свое питание под контролем, однако ей не приходится в чем-то себе отказывать. Иногда она расслабляется и набирает несколько килограммов во время отпуска, однако затем возвращает себя к прежнему состоянию. За продолжительное время работы над собой Таюрская методом проб и ошибок поняла, что нужно ее организму и как он функционирует.

Также звезда заметила, что у нее есть поддержка со стороны коллег. Если она начинает забывать про режим, то ей намекнут на это близкие люди, что мотивирует развитие самодисциплины.

На данный момент деятельность коллектива Little Big была приостановлена из-за коронавируса, однако это не значит, что музыканты не думают о будущем. Как сообщалось ранее, лидер группы поделился планами на Евровидение-2021.