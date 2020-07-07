В России началась подготовка экипажей для беспилотников «Альтиус» и «Орион»

Москва, 7 июля. Современные отечественные разведывательно-ударные беспилотники «Альтиус» и «Орион» в скором времени начнут поступать в российские войска. Военнослужащие ВС РФ уже начали обучаться использованию инновационной техники.

Планируется, что в конце текущего года российские войска смогут выполнять боевые и учебные задачи при помощи новых БПЛА. Серийные же образцы начнут поставляться в начале следующего года. Однако «первые ласточки» уже были запущены. «Орионы» начали поступать в учебные центры, о чем сообщило издание «Известия».

В то же время более крупные модели беспилотников «Альтиусы» на данный момент все еще находятся на местах изготовления. Экипажи этих летательных аппаратов изучают теорию и проводят занятия на тренажерах. В следующем же году военные начнут обучаться использованию реальной техники.

На данный момент количество БПЛА в российских войсках стремительно увеличивается, поэтому массовое обучение экипажей совершенно не удивительно. Если в 2012 году на все российские войска приходилось три подразделения с дронами и всего 91 комплекс, то сейчас ситуация изменилась кардинально. К концу прошлого года было сформировано порядка 40 рот, а количество задействованных беспилотников было увеличено до двух тысяч.

На данный момент российские специалисты продолжают создавать не только БПЛА, но и не требующую наличия внутреннего экипажа наземную технику. Ранее Forbes сообщил о понимающих речь российских роботанках.