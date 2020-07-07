Москва, 7 июля. Мэр украинского города Харьков Геннадий Кернес заявил, что жители Крыма имели право на референдум о статусе полуострова в 2014 году.

В беседе с одним из украинских блогеров он пояснил, что референдум о самоопределении полуострова позволяла проводить конституция Крымской Автономии.

«Крым никому не нужен был. Крымчане провели свой референдум, они имели право проводить референдум. Ну, согласно Конституции Крыма, они имели право проводить», — указал Кернес.

По словам мэра Харькова, он никогда не мог подумать, что полуостров «уйдет в Россию».

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по результатам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова выступили за то, чтобы полуостров вошел в состав Российский Федерации. Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией».

Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и обсуждению не подлежит. Недавно глава российского государства еще раз высказался на эту тему. Путин пояснил, что Россия «не приобретала Крым», а жители полуострова на референдуме приняли решение войти в состав страны.