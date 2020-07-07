Разуваев спрогнозировал перенос выборов президента США из-за «коронакризиса»

Хоронить экономику Америки из-за кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, пока рано — если, конечно, там не начнется действительно массового мора или гражданской войны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление главы Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты (США) Рафаэля Бостика о том, что восстановление экономики Соединенных Штатов находится под угрозой срыва. Эксперт отметил, что с момента начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, работу потеряли 22 миллиона американцев, в то время как вернуть ее смогли только 7,5 млн человек.

«Конечно же, Соединенные Штаты восстановятся, — убежден Разуваев. — Федеральный резерв страны уже очень много сделал своей денежной «накачкой», да и фондовые индексы чувствуют себя нормально. Другое дело, что на фоне всех этих беспорядков (спровоцированных убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. — Прим. ФАН) совершенно неясно, что будет с эпидемией дальше: возможно, случится вторая волна, но об этом пока еще никто не думает».

Экономист назвал отличительную черту американского бизнеса, которая позволит тому выкарабкаться из «коронакризиса»

«Он крайне эффективен, поскольку американцы уже несколько десятилетий занимаются импортом «мозгов» со всего мира, — отметил эксперт. — Так что их высокотехнологичные компании в основном стоят своих денег, а именно они, как мы знаем, двигают мировую экономику».

Собеседник ФАН прогнозирует восстановление Соединенных Штатов от кризиса в течение следующего года — однако переизбраться президенту страны Дональду Трампу это уже вряд ли поможет.

«Ожидания от эффективности его антикризисных мер были явно выше, чем следовало, — убежден Разуваев. — Так что Джозеф Байден по опросам сейчас лидирует. В целом же восстановиться экономике США очень мешает ее политика — как в плане беспорядков, так и в плане того, что непонятно, кто же именно станет следующим президентом страны. Впрочем, я слышал мнение, что выборы из-за пандемии вообще могут быть перенесены».

Экономист также прокомментировал призыв Рафаэля Бостика к конгрессу США предоставить больше поддержки экономике государства, поскольку действующая программа поддержки на три триллиона долларов, по его мнению, подходит к концу.