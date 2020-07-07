Ученые назвали продукты, которые можно есть на ночь и худеть

Москва, 7 июля. Проблема с похудением не теряет своей актуальности, о чем говорят недавние исследования американских ученые. Они составили перечень продуктов, которые можно есть на ночь и не набирать вес.

По мнению специалистов, употребление 30 граммов белка за полчаса перед сном может даже привести к запуску процесса похудения.

Они рекомендуют поесть перед сном творог, в котором много и белка, и кальция. Этот продукт способствует ускорению обмена веществ и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Желающим похудеть ученые рекомендуют перед сном есть орехи — достаточно горсти. Этот продукт насыщен витамином Е, магнием и селеном.

Сыр тофу, который так популярен среди вегетарианцев, можно также есть смело перед сном, подчеркивают специалисты. Ценность продукта заключается в большом объеме кальция и железа при отсутствии холестерина.

Ранее жительница Индии Айсварья Пандьиян рассказала о том, что за 10 месяцев смогла сбросить 21 килограмм веса. По ее словам, она не сидела на диете, лишь следила за балансом белков, жиров и углеводов. Главное, что ей не пришлось посещать спортзал. Пандьиян отметила, что помогло периодическое голодание.