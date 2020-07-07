Delivery Club пообещал погасить все долги по зарплатам курьерам к среде

Курьерам Delivery Club начали выплачивать долги по заработным платам. Об этом сообщили в пресс-службе Delivery Club в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее группа курьеров Delivery Club объявила бессрочную забастовку. Сотрудники сервиса доставки заявляют, что им не выплачивают зарплаты. Как сообщали СМИ, речь идет о задолженности нескольким десяткам курьеров — просрочку допустил один из логистических партнеров Delivery Club.

В пресс-службе компании в комментарии ФАН сообщили, что курьеры уже начали получать положенные им выплаты.

«Курьеры логистического партнера начали получать долги по заработной плате. За вторник и среду они будут полностью погашены», — сказали в пресс-службе в комментарии ФАН.

В компании добавили, что договор с партнером, который не платил курьерам зарплаты, будет расторгнут.

«Мы возмущены отношением логистического партнера к своим обязательствам, договор с ним находится в стадии расторжения», — заверили в компании.

В Delivery Club добавили, что сервис доставки работает в обычном режиме. Количество курьеров на смене, как уверяют в пресс-службе, «ежедневно соответствует плановому».