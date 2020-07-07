Британцы высмеяли статью Daily Express о «российской угрозе» в Арктике

Москва, 7 июля. Иностранцы иронично отреагировали на статью Daily Express о жестком предупреждении Великобритании России в Арктике.

В статье американский военный эксперт Иэн Баллантайн заявил, что участие Лондона в натовских учениях Dynamic Mongoose в Арктике стало жестким сигналом Москве, также британцы показывают свою готовность противостоять российским ударным силам. В регион была направлена подлодка HMS Trenchant, оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк», говорится в статье, перевод которой сделала «ПолитРоссия».

Британцев рассмешили попытки журналистов создать иллюзию опасности «российской угрозы». Читатели в ироничной манере оценили статью в комментариях.

«Россия активизировала свою деятельность в Арктическом регионе». Неудивительно, поскольку северное побережье РФ занимает 53 % территории всей страны», — написал комментатор.

«Просто посмотрите на этот заголовок <…> Антироссийский уклон — это позор», — добавил другой.

«О, страшно, я уверен, что Россия просто трясется в своих сапогах при столь грандиозном проявлении западной агрессии», — указал пользователь.

Заставили улыбнуться читателей и сообщения о британском флоте. Оказалось, что «мощь» флота Соединенного Королевства способна вывести людей из себя.