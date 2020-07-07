Санкт-Петербург, 7 июля. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире продолжает ухудшаться, поэтому говорить о полном снятии ограничений пока рано. Об этом заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Брико принял участие в онлайн-конференции на тему «Ожидать ли миру второй волны коронавируса?», которая состоялась 7 июля на площадке Медиагруппы «Патриот».

«На сегодняшний день ситуация довольно сложная. Ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает ухудшаться. Вирус вошел в нашу среду, и он будет с нами жить. Возможно, он примет сезонный характер, поэтому хочется верить, что в ближайшее время появится вакцина. Когда она появится, тогда мы сможем думать и рассчитывать на снятие ограничений», — пояснил он.

Брико также добавил, что ситуация с коронавирусом в России тоже остается напряженной. В некоторых регионах РФ можно наблюдать колебание числа смертельных случаев, поэтому в настоящее время рано говорить о полном снятии ограничений.

«Нельзя полностью снимать ограничения. Должно быть чувство ответственности», — добавил он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 11,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 537 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 694 тысяч случаев, 10 тысяч человек скончались. Почти 463 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.