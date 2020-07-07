Врачи и экстрасенс рассказали, какой будет вторая волна пандемии коронавируса

Вторая волна пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19, вот-вот накроет планету, сообщают СМИ. Эту волнующую всех тему обсудили во вторник, 7 июля, в ходе онлайн-эфира в пресс-центре Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот».

Ожидает ли мир вторая волна пандемии коронавируса?

Россия и другие страны постепенно выходят из режима ограничений, связанных с коронавирусом. Открываются кафе и рестораны, фитнес-центры и парикмахерские, парки и пляжи. Люди все чаще забывают про маски и социальную дистанцию. Однако ни одна из вакцин против COVID-19 еще не запущена в серийное производство, нет и универсального лекарства против коронавирусной инфекции. На фоне некоторой легкомысленной расслабленности уставшего от самоизоляции общества (это касается всех стран), специалисты предрекают вторую волну этого опасного инфекционного заболевания.

Как к этому готовиться, что делать, а чего, наоборот, лучше избегать, обсудили гости в студии и участники онлайн-эфира. Модераторами дискуссии выступили зампред комиссии по социальной политике и здравоохранению петербургского ЗакСа Александр Егоров, старший научный сотрудник НИИ гриппа им А.А. Смородинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров, а также гендиректор ФАН Евгений Зубарев и журналист Артемий Галицын.

Онищенко: У нас были приняты избыточные карантинные меры

Первым на связи со студией — академик РАН, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Парламентарий напомнил, что сегодня пандемия переместилась из Европы и Азии в страны Латинской Америки, и именно на их ситуацию нам нужно будет ориентироваться осенью.

«Возможно, на волне обычных осенних острых респираторных заболеваний мы будем отмечать и некий рост коронавирусной инфекции, потому что ОРЗ — это сотни разных вирусов и бактерий. В осенне-зимний сезон ОРЗ и грипп переносят до 30 миллионов человек. Но такой информационной атаки, как с этим коронавирусом, никто раньше не устраивал. И такого быть больше не должно, когда закрыли целые отрасли, нанося огромный ущерб экономике», — подчеркнул он.

На вопрос, как он относится к тактике Всемирной организации здравоохранения по COVID-19, Онищенко назвал главу ВОЗ малограмотным чиновником, заявлениям которого не стоит бездумно доверять. Депутат напомнил о пандемии гриппа, вошедшей в история под названием испанка. Эта инфекция гораздо более опасна, чем коронавирус, рассказал Онищенко, поскольку грипп дает очень серьезный генетический дрейф, делая это заболевание агрессивнее. У COVID-19 ничего подобного нет, говорит он.

«На мой взгляд, в связи с нынешней пандемией у нас были приняты избыточные карантинные меры», — отмечает в связи с этим Онищенко.

Тем не менее недооценивать опасность этой инфекции нельзя, подчеркнул он.

«Смотрите, Китай остановился на 84 тысячах заболевших, а у нас почти 700 тысяч заболевших, я уже не говорю про американцев, которые ради предвыборной гонки бросают в топку здоровье своих граждан», — отметил парламентарий.

Откуда COVID-19 пришел в Россию

Избыточность ограничительных мер, принятых в России, отмечает и старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров.

«К нам инфекция пришла из Европы, а не из Китая. Эти возбудители отличаются, — говорит он. — Что касается ограничительных мер, возможно, какие-то меры были избыточны. Например, закрытие парков и скверов. Людей фактически закрыли в помещениях».

С тем, что избыточные ограничения пора снимать, согласен и петербургской депутат Александр Егоров, который упрекнул Роспотребнадзор в том, что это ведомство тормозит возвращение общества к нормальной жизни.

«Да, я понимаю, что если мы сейчас все откроем, то потеряем все результаты, которые были достигнуты во время карантина. Тут меня многие моменты настораживают. Тем не менее, ограничительные меры пора отменять, но делать это нужно постепенно», — говорит он.

Эпидемии приходят с востока

Эпидемии идут к нам с востока, говорит эпидемиолог Игорь Никоноров, напоминая о новой напасти — вспышке бубонной чумы в очаге, занимающем часть Монголии и Китая, а также нашего горного Алтая. Но эта локальная вспышка чумы эпидемиологов не настораживает, хотя ситуация вызывает интерес СМИ.

«Эпидемии приходят с востока, поскольку там высокая плотность населения и разнообразный животный мир», — объясняет эксперт.

Никоноров также напоминает, что пандемии, наподобие COVID-19, как правило, за один год не уходят, достаточно вспомнить уже упомянутый грипп-испанку, который косил людей в Европе в течение трех лет.

«Что касается нынешней пандемии, не могу дать точных прогнозов, сколько она продлится. Течение эпидемии говорит, что вот-вот должен появиться популяционный иммунитет. Так что нам необходимо максимально обследовать людей, в том числе выявляя бессимптомных носителей. Это позволит сделать более точный прогноз, чего нам ждать в будущем», — считает эпидемиолог.

Петербургский депутат Александр Егоров согласен с врачом, что разумные меры предосторожности необходимо соблюдать, чтобы избежать нового всплеска заболеваемости.

Говоря об информационной волне, поднятой в связи с пандемией, Егоров упомянул о многочисленных фейках, которые серьезно замусорили информационное пространство и негативно повлияли на многих людей.

Почему коронавирус не тронул Трампа

Постоянная гостья онлайн-эфиров ФАН экстрасенс Дарья Миронова вновь обвинила в распространении пандемии президента США Дональда Трампа. Именно этим она объяснила, почему сам Трамп не разразился, несмотря на то, что США лидируют по количеству зараженных.

«Трамп не заразится коронавирусом, поскольку использует секретные меры, которые не озвучиваются», — говорит она.

На просьбу предсказать, когда откроют российские границы, Миронова посетовала, что порадовать любителей заграничных вояжей ей пока нечем.

«Я бы рекомендовала сосредоточить внимание на Крыме и на других вариантах отдыха в России. Пока открытия границ почти до зимы я не вижу», — огорчила она подписчиков ФАН.

Ясновидящая предрекла к 20 сентября новое ужесточение ограничительных мер в связи с очередным всплеском коронавирусной инфекции.

«А примерно 10 октября придет вторая волна», — пообещала она.

Миронова также предсказала до конца года два больших скандала, связанных с Трампом.

«Но он будет держаться. Дважды будет на грани, но ни у кого не получится его сместить. Это будет большая игра, и в самый последний момент Трамп выиграет [вероятно, победит на президентских выборах]», — отметила она.

Что касается заявившего о своих президентских амбициях рэпера Канье Уэста, к этому демаршу экстрасенс призвала всерьез не относиться.

«Никаких шансов у него нет, он вообще не готов, это про амбиции, а не про реальную политику», — считает Миронова.

Отвечая на вопрос о вспышке бубонной чумы, Миронова напомнила, что давно предупреждала о появлении новой инфекции.

«Я говорила, что будет новая инфекция, она придет с пылью и придет из Азии в середине апреля», — рассказала она, пояснив, что речь тогда шла не о чуме.

Менделевич: Коронавирус с нами надолго

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич пояснил, почему Европа не спешит открывать границы для россиян.

«Да, у нас действительно большое количество выявленных зараженных, но это говорит не о том, что у нас эпидемия «идет сумасшедшими темпами», а говорит о хорошем тестировании. Но, тем не менее, весь анализ ситуации говорит, что коронавирус с нами надолго, может, даже навсегда», — подчеркнул он.

Тем не менее, Европа ориентируется на цифры, поэтому нас там пока не ждут, пояснил он, призвав готовиться ко второй волне COVID-19, которая неизбежно будет осенью. При этом, по мнению депутата Госдумы, рост популяционного иммунитета позволит избежать новых серьезных ограничительных мер, которые вводятся в том числе, чтобы не перегружать систему здравоохранения. По мнению Менделевича, на этом фоне нашим медикам пора активнее возвращаться к оказанию плановой помощи, которая не оказывалась в полной мере в разгар пандемии.

«Сегодня наше медицинское сообщество и Минздрав делают все, чтобы компенсировать возникший недостаток плановой помощи», — отмечает парламентарий.

Менделевич в целом положительно оценил работу СМИ во время пандемии, за исключением некоторых отдельных случаев распространения фейков.

«Конечно, в первое время не хватало объективной информации, поэтому было много фейков. Но нагнетания не было. Большинство СМИ отработали на пятерку», — отметил он.

Парламентарий также призвал внимательно, но при этом критично отнестись к западному опыту борьбы с пандемией: взять у них все хорошее, но при этом не повторить их ошибок, допущенных, в частности, в Италии и Швеции. Он также призвал изучить опыт Белоруссии.

Депутат посоветовал россиянам не забывать о социальной дистанции и о правилах безопасности.

«Мне нравится термин социальная дистанция: проблема ведь не только в том, чтобы ты не заразился, но и, чтобы не заразил других. Это и есть социальная ответственность», — подчеркнул он.

Менделевич признал, что, если коронавирус на планете задержится, изменится поведение всего человечества.

«Уже сейчас мы видим отказ от рукопожатий, — говорит он. — Скорее всего, в будущем мы меньше будем здороваться за руку, обниматься».

Брико: Будут новые пандемии

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико считает, что создание вакцины против коронавируса — очень важный этап в борьбе с этой инфекцией. Он отметил, что мировая статистика по COVID-19 остается тяжелой, особенно в Соединенных Штатах. Во многих странах, где начали отказываться от ограничительных мер, наблюдается повторный всплеск заболеваемости, напомнил врач.

«В США ситуация резко обострилась в какой-то степени из-за протестов, — говорит он. — Да, на фоне отмены ограничений ответственность упала, маски перестали носить, но протесты тоже сыграли свою роль».

Брико призвал россиян выходить из ограничительных мер постепенно, с большой осторожностью, врач также считает, что на перспективу уже сейчас нужно убеждать людей в необходимости прививаться от CODID-19.

«Вирус вошел в нашу среду, он будет с нами жить, возможно, примет сезонный характер», — отмечает он.

О полной отмене ограничений можно будет говорить только, когда появится вакцина, считает Брико. По мнению эпидемиолога, нас неизбежно ждут новые пандемии, вызванные пока неизвестными науке вирусами.

«Несомненно, такая опасность есть, микроорганизмы эволюционируют, переходят от животных к человеку», — напоминает он.

Вторая волна пандемии неизбежна, и к этому нужно быть готовыми, подводят итог участники беседы: поэтому нужно соблюдать разумную осторожность, носить маски, помнить о личной гигиене и социальном этикете, а также ждать появления вакцины.