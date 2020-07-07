Седокова получила травмы во время съемок клипа

Москва, 7 июля. Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками через Instagram роликами со съемок клипа «Самолеты». С ней дважды произошел несчастный случай, что видно на кадрах и в комментариях.

Клип снимали в Подмосковье в районе аэродрома Мячково. Певица собиралась пробежать по взлетно-посадочной полосе. В какой-то момент ноги запутались, и она упала лицом на асфальт. В последний момент она подставила руки и минимизировала последствия падения.

«Было ли больно? Было. Будет ли еще? — написала Седокова в комментарии к ролику.

Помимо массы сочувствующих, нашлись и те, кто предположил, что «пышный бюст исполнительницы уберег от более серьезных последствий».

«Хорошо 3-й размер, так бы убилась вообще», — написал один из фанатов.

На этом инциденты не прекратились. Певице предстояли съемки на фюзеляже самолета. Девушка оступилась и упала, получив ссадины и ушибы.

«Первые десять секунд я не могла дышать. Грудная клетка не принимала воздух. Пояс расстегнули, но это не помогло. Положите ее на землю!!! Она должна разогнуться!!! Оказывается, так страшно, когда не можешь дышать», — прокомментировала Седокова свое состояние после падения.

Отметим, что певица не спасовала и продолжила работу над клипом. По ее словам, снять видео все же удалось. Тот факт, что она пока хромает и почти не двигает рукой, это временно, подчеркнула певица.