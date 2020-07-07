Экстрасенс объяснила связь Цымбалюк-Романовской со смертями Заграевского и Норкиной

Москва, 7 июля. Экстрасенс Дарья Миронова прокомментировала версию интернет-пользователей о связи смертей Сергея Заграевского и Юлии Норкиной с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Миронова подчеркнула, что у Цымбалюк-Романовской плохая энергетика, однако винить ее из-за этого во внезапных смертях людей не стоит.

Напомним, поклонники связали Виталину Цымбалюк-Романовскую со смертями художника Сергея Заграевского и радиоведущей Юлии Норкиной. У них появилось предположение, что умирают медийные личности, которые неугодны окружению пианистки.

В беседе с корреспондентом издания iReactor экстрасенс заявила, что прямой связи между Цымбалюк-Романовской и двумя смертями нет. Однако энергетика у нее, действительно, тяжелая.

«Могу сказать, что сама по себе Виталина — ведьма, колдунья, злая, агрессивная женщина с не совсем адекватной психикой. Она тяжелая по энергии. Она может сглазить, в порыве эмоций создать негативное влияние. Но обвинять ее я не могу, я прямой связи здесь не вижу», — указала Дарья Миронова.

По ее словам, если тяжелую энергетику направить на конкретного человека, то ему, возможно, получится навредить. Однако в данной ситуации собеседница издания не стала утверждать, что Цымбалюк-Романовская оказывала воздействие на Норкину и Заграевского.

«Она может нести разрушительную энергию, как и любой другой человек, находящийся в психопатическом состоянии, но именно какой-то связи с этими смертями я не наблюдаю», — резюмировала Дарья Миронова.

Ранее сообщалось, что в смерти Сергея Заграевского и Юлии Норкиной усмотрели жуткие мистические совпадения, указав на то, что их могло погубить «проклятие» шоу «Пусть говорят».