Экстрасенс назвала возможную дату второй волны эпидемии коронавируса в России

Москва, 7 июля. Вторая волна коронавируса может накрыть Россию в октябре, заявила экстрасенс Дарья Миронова. Своим прогнозом она поделилась в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«К 20 сентября начнется ужесточение мер. 10 октября примерно произойдет вторая волна», — рассказала Миронова.

Она также прокомментировала новые вспышки коронавируса в Штатах (по-прежнему занимают первое место по числу заболевших COVID-19). По ее словам, президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что отказывается носить маску, не заболеет коронавирусом: «Он использует секретные меры, которые не озвучиваются». Говоря о том, чем закончатся протесты, происходящие сейчас в США, Миронова с уверенностью заявила, что в этом противостоянии «победят белые».

«Белые всегда побеждают. Это большая игра, пиар-ход», — подчеркнула экстрасенс.

Миронова добавила, что до конца года вокруг Трампа произойдет еще два больших скандала.