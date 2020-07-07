Онищенко заявил, что эпидемия коронавируса перекинулась на южное полушарие

Санкт-Петербург, 7 июля. Эпидемия коронавирусной инфекции захлестнула южное полушарие. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Парламентарий принял участие в онлайн-конференции на тему «Ожидать ли миру второй волны коронавируса?», которая состоялась 7 июля на площадке Медиагруппы «Патриот».

«Акцент интенсивности распространения коронавируса сместился в южное полушарие — Чили, Перу и Бразилия. Мы скоро придем к осени. Может быть на волне острых респираторных заболеваний мы будем отмечать некий рост и коронавирусной инфекции. Острые респираторные заболевания — это сотни разных вирусов, бактерий, микробов, которые тоже дают свои плоды в копилку заболевших. У нас в сезон до 30 миллионов человек болеют. Коронавирус может присоединиться к этому, но такой коронавирусно-информационной атаки быть не должно», — пояснил он.

Онищенко также добавил, что не стоит прислушиваться к рекомендациям главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, так как он был назначен на этот пост по политическим мотивам.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 11,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 537 тысяч человек.

В России зафиксировано более 694 тысяч случаев, 10 тысяч человек скончались. Почти 463 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.