Никоноров назвал условие, при котором в России завершится пандемия коронавируса

Санкт-Петербург, 7 июля. Эпидемия приходит с Востока, так как там высокая плотность населения, объяснил старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Сморидинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

Во вторник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир на тему «Ожидать ли миру второй волны коронавируса?». Эксперты обсудили, ожидать ли миру вторую волну коронавируса, будет ли введен еще один круг ограничений. Также специалисты поделились своим мнением касательно COVID-19 и ответила на вопрос, как человечеству справиться с пандемией.

Игорь Никоноров рассказал, грозит ли востоку России бубонная чума. Он подчеркнул, что сейчас эффективно работают противочумные станции, а также есть препараты для лечения заболевания.

«У нас эта проблема остро не стоит. Эти вспышки были и будут в той же Монголии. Там тоже службы работают. Дальше этих небольших вспышек заболеваемость не расходится», — сказал эксперт.

Он также объяснил, почему эпидемии приходят с Востока. По словам кандидата медицинских наук все дело в том, что там «высокая плотность населения, разнообразный животный мир».

У Игоря Никонорова спросили, нужно ли продолжать придерживаться ограничений в условиях пандемии и когда она закончится. Гость студии назвал условие, при котором эпидемия в РФ и в странах мира может завершиться.